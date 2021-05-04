Melek İpek ilk iş bunu yapacak! Eski kayınvalidesi tepki göstermişti...

Melek İpek, turizm cenneti Kaş'ın Kalkan Beldesi'nde deniz manzaralı özel villada kızları ile birlikte tatil yapıyor. Avukatı Ahmet Onaran sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Melekler için kayıtsız kalmayıp ,yavru ve annelerine bir nebze nefes almasına vesile olan , memleketimin güzel yürekli iş insanı @muhammet_cika.07 canı gönülden teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.