Melek İpek ilk iş bunu yapacak! Eski kayınvalidesi tepki göstermişti...
Son dakika haberine göre; Antalya'da kendisine işkence edip ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, mahkemece tahliye edilmiş çıkan karara Ramazan İpek'in ailesi tepki göstermişti. Melek İpek, yaptığı açıklamada, "ilk iş olarak soyadımı değiştirip, kızlık soyadım Çelik'i alacağım" dedi.
Antalya'da kendisine işkence edip ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), mahkemece tahliye edilmiş, çıkan karara Ramazan İpek'in ailesi tepki göstermişti. Melek İpek'in eski kayınvalidesi Esma İpek, karar sonrası gözyaşları dökerek "Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum. Soyadımı sildirsin" ifadelerini kullanmıştı.
Kızlarıyla birlikte tatil yapan Melek İpek, yaptığı açıklamada "İlk iş olarak soyadımı değiştirip, kızlık soyadım Çelik'i alacağım" dedi.
Melek İpek, turizm cenneti Kaş'ın Kalkan Beldesi'nde deniz manzaralı özel villada kızları ile birlikte tatil yapıyor. Avukatı Ahmet Onaran sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Melekler için kayıtsız kalmayıp ,yavru ve annelerine bir nebze nefes almasına vesile olan , memleketimin güzel yürekli iş insanı @muhammet_cika.07 canı gönülden teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.
"KIZLIK SOYADIMI ALACAĞIM"
Melek İpek bir süre kızları kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.'ye (7) birlikte dinleneceğini söyledi.
Dış dünya ile irtibatını kesip sadece kızlarına odaklandığını belirten İpek'in, daha sonra ilk işi olarak kendi kızlık soy ismi olan 'Çelik' ismini almak için hukuki yolları başvuracağı öğrenildi.
Melek'in iki kızına da annelik soyisminin verilmesi içinde mücadele başlatacağı iddia edildi.
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