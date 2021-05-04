04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Melek İpek ilk iş bunu yapacak! Eski kayınvalidesi tepki göstermişti...

Melek İpek ilk iş bunu yapacak! Eski kayınvalidesi tepki göstermişti...

Son dakika haberine göre; 'da kendisine işkence edip ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi 'i öldüren , mahkemece tahliye edilmiş çıkan karara Ramazan İpek'in ailesi tepki göstermişti. Melek İpek, yaptığı açıklamada, "ilk iş olarak soyadımı değiştirip, kızlık soyadım Çelik'i alacağım" dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Melek İpek ilk iş bunu yapacak! Eski kayınvalidesi tepki göstermişti...

'da kendisine işkence edip ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi 'i (36) öldüren (31), mahkemece tahliye edilmiş, çıkan karara Ramazan İpek'in ailesi tepki göstermişti. Melek İpek'in eski kayınvalidesi , karar sonrası gözyaşları dökerek "Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum. Soyadımı sildirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Kızlarıyla birlikte tatil yapan Melek İpek, yaptığı açıklamada "İlk iş olarak soyadımı değiştirip, kızlık soyadım Çelik'i alacağım" dedi.

Melek İpek, turizm cenneti Kaş'ın 'nde deniz manzaralı özel villada kızları ile birlikte tatil yapıyor. Avukatı sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Melekler için kayıtsız kalmayıp ,yavru ve annelerine bir nebze nefes almasına vesile olan , memleketimin güzel yürekli iş insanı @muhammet_cika.07 canı gönülden teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

"KIZLIK SOYADIMI ALACAĞIM"

Melek İpek bir süre kızları kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.'ye (7) birlikte dinleneceğini söyledi.

Dış dünya ile irtibatını kesip sadece kızlarına odaklandığını belirten İpek'in, daha sonra ilk işi olarak kendi kızlık soy ismi olan 'Çelik' ismini almak için hukuki yolları başvuracağı öğrenildi.

Melek'in iki kızına da annelik soyisminin verilmesi içinde mücadele başlatacağı iddia edildi.

Melek İpek tahliye oldu hayallerini anlattı! MELEK İPEK TAHLİYE OLDU HAYALLERİNİ ANLATTI!
Melek İpek'in avukatı A Haber'e konuştu! MELEK İPEK'İN AVUKATI A HABER'E KONUŞTU!
Melek İpek davasında yeni gelişme! Savcı kararını açıkladı MELEK İPEK DAVASINDA YENİ GELİŞME! SAVCI KARARINI AÇIKLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA