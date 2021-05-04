4 Mayıs 2021 hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı
4 Mayıs 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Mayıs 2021 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ADANA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
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