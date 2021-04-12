Pınar Gültekin davasında hedef alınan eski savcı: Bu caniye hukuk önünde hesap soracağım
Muğla’da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı tarafından şoke eden iddialar ortaya atılmıştı. Cemal Metin Avcı’nın, iddialarının hedefindeki eski Muğla Cumhuriyet Savcısı D. Y., açıklamalarda bulundu. Avcı’nın, Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği D. Y., “Bir genç kızı vahşice katledip arkasından iftiralarla cezasını hafifletmeye çalışan bu caniye hukuk önünde hesap soracağım. ” dedi.
Savcılıktan istifa ettikten sonra Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlayan D. Y., katil zanlısı Avcı'nın iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.
"İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ"
D. Y., "İddiaları hayal ürünü ve kurgudur. Bu durum dosyadaki delillerle sabittir. Erzurum'a gidiş gerekçem zorunlu şark görevi kapsamındadır. İstifa etme gerekçem ise özel sebepler olup, söz konusu iddialarla alakası yoktur.
Bu durum üniversitesi hocalarının ve mağdur aile üyelerinin beyanları ile dosyadaki tüm delillerle de sabittir.
Bir aile şirketinden teklif aldığım için hukuk fakültesinden bu yana icra etmek istediğim hayalimdeki avukatlık mesleğine adım attım" diye konuştu.
'VAHŞİCE KATLEDİP ARKASINDAN İFTİRALAR ATIYOR'
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indiriminden yararlanmak için hayal ürünü iddialar ortaya attığını belirten D. Y., "Bir caninin işlemiş olduğu böyle bir vahşete adımın karıştırılması ile ilgili bu cani hakkında hak arama özgürlüğü çerçevesinde hukuki yollara başvuracağım.
Bu tip haberler kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya yarar, bu tip davalarda iddiayı haberleştirirken toplumsal hassasiyeti gözeterek daha dikkatli bir dil kullanması gerektiği düşünüyorum. Benim şahsımdan öte bu zavallı kızcağızın vahşice katledilmesini, bu gibi kurgu iddialarla hafifletilmeye çalışmasına büyük tepki gösteriyorum.
Bir genç kızı vahşice katledip arkasından iftiralar ile cezasını hafifletmeye çalışan bu caniye hukuk önünde hesap soracağım" dedi.
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