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İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye oldu! Tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi?

'da işkenceci eşini öldürdüğü için hakim karşısına çıkan ,107 gün sonra tahliye edildi. Anne ile kızlarının buluşmasında gözyaşı sel oldu. Tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi? İşkenceci eşini öldüren İpek için tahliye kararı nasıl alındı? Gelişmeleri canlı yayınına katılan Melek İpek’in avukatı değerlendirdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye oldu! Tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi?

Melek İpek'in avukatı Ahmet Oran'ın açıklamaları:

"Güzel bir sonuç oldu. Pazar günü Melek İpek ile cezaevinde beraberdik. O sürece kadar dosyaya dair hep savunma ve genel konuşmalarımız vardı.

Tahliye olunca ne hayal ediyorsun diye konuşmadık.

Sadece bunu pazar günü akşam konuştuk. O da 'Çocuklarımı çok özledim onlara sarılıp uyuyacağım.' dedi. Dün yürekli bir kararla çocuklarına kavuştu.

İnanılmaz bir sahne yaşandı. İki kız çocuğu annelerine kavuştu. Sürecin başında beri hep üzgündük. Bunun yaşanmaması gerektiğini söylüyordu. Dün bile eve geldiğinde hala üzgündü.

Eğer ki Melek İpek bunu yapmasaydı Türkiye bugün Melek İpek ve 2 kızı öldürüldü haberini konuşacaktı. Zaten o yüzden böyle bir karar çıktı.

Dava mahkeme tarafından çok hızlı bir şekilde yürütüldü. Objektif bir yargılama oldu. Vicdanlarımızı rahatlatan bir karar çıktı. Melek şu anda iyi sağlığı ve sıhhati yerinde ve çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu. Hepimiz dün gece rahat bir uyku uyuduk.

Çocuklar annesi çıksın diye dua ediyordu. Şunun da altını çizmek istiyorum ben. Diğer tarafta da bir can kaybı var. Bir anne ve baba var. Onlara baş sağlığı iletmemi müvekkilim (Melek İpek) özellikle istedi. Onların torunları da annelerine kavuştu.

Çocuklara devletimiz çok ciddi şekilde sahip çıktı. Gereken tüm destekler devletimiz tarafından hızlı şekilde verildi.

Ama anne gibi rehabilite edecek bir güç olamaz. Çocuklar annelerine kavuştu. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederin.

Melek İpek için birçok destek mesajı geldi bana. Dünyanın en uzak yerlerinden mektuplar geldi. Bölgenin önemli iş insanları desteklerini belirttiler."

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