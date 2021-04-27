İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye oldu! Tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi?

Dava mahkeme tarafından çok hızlı bir şekilde yürütüldü. Objektif bir yargılama oldu. Vicdanlarımızı rahatlatan bir karar çıktı. Melek şu anda iyi sağlığı ve sıhhati yerinde ve çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu. Hepimiz dün gece rahat bir uyku uyuduk.