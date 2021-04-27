İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye oldu! Tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi?
Antalya'da işkenceci eşini öldürdüğü için hakim karşısına çıkan Melek İpek,107 gün sonra tahliye edildi. Anne ile kızlarının buluşmasında gözyaşı sel oldu. Tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi? İşkenceci eşini öldüren İpek için tahliye kararı nasıl alındı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Melek İpek’in avukatı Ahmet Oran değerlendirdi.
Melek İpek'in avukatı Ahmet Oran'ın açıklamaları:
"Güzel bir sonuç oldu. Pazar günü Melek İpek ile cezaevinde beraberdik. O sürece kadar dosyaya dair hep savunma ve genel konuşmalarımız vardı.
Tahliye olunca ne hayal ediyorsun diye konuşmadık.
Sadece bunu pazar günü akşam konuştuk. O da 'Çocuklarımı çok özledim onlara sarılıp uyuyacağım.' dedi. Dün yürekli bir kararla çocuklarına kavuştu.
İnanılmaz bir sahne yaşandı. İki kız çocuğu annelerine kavuştu. Sürecin başında beri hep üzgündük. Bunun yaşanmaması gerektiğini söylüyordu. Dün bile eve geldiğinde hala üzgündü.
Eğer ki Melek İpek bunu yapmasaydı Türkiye bugün Melek İpek ve 2 kızı öldürüldü haberini konuşacaktı. Zaten o yüzden böyle bir karar çıktı.
Dava mahkeme tarafından çok hızlı bir şekilde yürütüldü. Objektif bir yargılama oldu. Vicdanlarımızı rahatlatan bir karar çıktı. Melek şu anda iyi sağlığı ve sıhhati yerinde ve çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu. Hepimiz dün gece rahat bir uyku uyuduk.
Çocuklar annesi çıksın diye dua ediyordu. Şunun da altını çizmek istiyorum ben. Diğer tarafta da bir can kaybı var. Bir anne ve baba var. Onlara baş sağlığı iletmemi müvekkilim (Melek İpek) özellikle istedi. Onların torunları da annelerine kavuştu.
Çocuklara devletimiz çok ciddi şekilde sahip çıktı. Gereken tüm destekler devletimiz tarafından hızlı şekilde verildi.
Ama anne gibi rehabilite edecek bir güç olamaz. Çocuklar annelerine kavuştu. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederin.
Melek İpek için birçok destek mesajı geldi bana. Dünyanın en uzak yerlerinden mektuplar geldi. Bölgenin önemli iş insanları desteklerini belirttiler."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elektrikçiler yasaktan muaf mı? Tam kapanmada elektrikçiler açık mı, kapalı mı? Genelge ile duyuruldu
- Mobilya imalatçıları yasaktan muaf mı? Tam kapanmada mobilya sektörü, marangozlar çalışacak mı?
- ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı olacak?
- Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...
- Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat GYO hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Detaylar açıklandı
- BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...
- AÇIKLANDI! AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2021 AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?
- Dengeler şaştı, kafalar yandı... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...
- Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...
- Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...
- Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…