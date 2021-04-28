Melek İpek tahliye oldu hayallerini anlattı! Tıp Fakültesi'ne hazırlanacağım...
Son dakika haberine göre; Antalya'da işkenceci eşini öldürmekten yargılandığı davadan beraat eden Melek İpek hayallerini anlattı. Kızlarıyla uyuyarak geçirdiği ilk gecenin ardından hayallerini anlatan İpek, "Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım" dedi.
Antalya'da, geçen 8 Ocak'ta evlerinde kelepçeli çıplak işkence yapan eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vuran Melek İpek (31), önceki günkü duruşmada, meşru savunmadan tahliye edildi. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, ilk geceyi kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ. (7) ile hasret gidererek geçirdi. Sabah kalkar kalmaz şalvarını giyip işe koyulan Melek İpek, SABAH'a hayallerini ve umutlarını anlattı.
GÖKYÜZÜNÜ DOYASIYA SEYRETMEK ÇOK GÜZEL
Hayat ileriye doğru akar, geriye doğru anlaşılır. Çok acı çektim ancak ileriye bakmak zorundayım. Yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan tıp fakültesine girmek için sınavlara hazırlanacağım. Cezaevinde hep içimde umut vardı. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş.
KIZLARIMIN KOKUSUNU ÖZLEMİŞİM
Şu an kendimi rüyada gibi hissediyorum. Cezaevinde hep kızlarım, kardeşlerim, anne ve baba özlemini çektim. Ama en çok kızlarımın kokusunu özlemişim. Allah hiçbir anneye evlat özlemi yaşatmasın. Özgürlüğüme kavuştuktan sonraki ilk gecemi, kızlarımla birlikte aynı yatakta uyuyarak geçirdim. Sabah ailece kahvaltı yapmak inanılmaz bir mutluluk verdi. Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Avukatım Ahmet Onaran çok ama çok çalıştı. Ona nasıl teşekkür etsem hakkını ödeyemem.
ÖNCELİĞİ İKİ KIZIMIN EĞİTİMİ
Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalimde Tıp Fakültesi'ne girmekti. Kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Bundan sonraki hayatımdaki önceliğim iki kızımın eğitimi. Artık hem kendim hem de kızlarım için çalışacağım. Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem, Tüm Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkürler.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
2015'TE şiddet uygulayan kocasını boğuşma sırasında tabancayla öldüren ve 11 ay sonra kefaletle tahliye olan Çilem Doğan (30), Melek İpek'in tahliyesiyle ilgili "Karardan dolayı mutluluğum tarifsiz. Kızlarına sarıldığı an kendimi gördüm, çok rahat uyudum"dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...
- PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
- Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?
- Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...
- Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...
- Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...
- Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...
- ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğu belli oldu! Bayram alışverişi, ev ihtiyaçları ve "aman kaçırma" fırsatı başlıyor...