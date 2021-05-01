E-Devlet üzerinden "izin belgesi" almayanlar dikkat! Bu pazar son gün
Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri muafiyet kapsamında bulunan kişilere "e-Devlet" konusunda uyarıda bulundu. İş yerlerince düzenlenen belgelerin 2 Mayıs Pazar gününe kadar geçerli olduğu belirtilirken e-devlet üzerinden yeni belge alınması gerektiği vurgulandı.
Kırıkkale'de koronavirüs denetimi yapan ekipler, muafiyet kapsamında bulunan kişilere e-Devlet üzerinden "çalışma izni" belgesi almaları gerektiğini belirterek, iş yerlerince düzenlenen görev belgelerinin Pazar günü saat 24.00'a kadar geçerli olduğunu bildirdi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulamasında koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.
Risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renkli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de gece-gündüz denetimler sürüyor. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. İl Salgın Denetim ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere kişilere 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.
İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, muafiyet kapsamında bulunan kişilere "e-Devlet" uyarısı yaptı. İş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğunu hatırlattı. E-Devlet üzerinden alınan "çalışma izin belgesi" ile iş yerine gidebileceğini bildirdi.
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