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Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı ve Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli

Son dakika yaşam haberleri | 'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi. Öte yandan 'da da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı ve Trabzon'da hava yolu ulaşımına sis engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.

TRABZON'DA HAVA YOLU ULAŞIMINA SİS ENGELİ

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul'a bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı seferler iptal edildi.

Öte yandan, İstanbul'dan kente gelen bir uçağın ise sis nedeniyle iniş yapamadığı için başka havalimanına yönlendirildiği öğrenildi.

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