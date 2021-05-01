01 Mayıs 2021, Cumartesi
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İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı olacak

Son dakika haberine göre;  Valiliği tarafından nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2021
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İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı olacak
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada,
" İlimizde, 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar
kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır " denilerek Beyoğlu Mete Caddesi, Sıra Selviler Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi trafiğe kapatılacağı ifade edilirken alternatif güzergahlar olarak Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.
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