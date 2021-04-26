Senarist yeğeni Emre Duran’ı öldüren Yaşar Kapcak'ın ifadesi dehşete düşürdü! Mahkeme salonu buz kesti

"ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU"

Mahkeme başkanının "Neden sana hakaret ediyor?" sorusuna sanık Kapcak şu savunmayı yaptı:

"Emre sürekli alkol alan birisiydi. Annesi de bana Emre'nin alkol almasını istemediğini söylemişti. O şartla da çocukları yanına aldı. Bende alkol almamasını söylediğim için bana kızıyordu. Olay günü de ben salonda televizyon izliyordum. Emre de içeride uyuyordu. Uyanıp salona üstü çıplak vaziyette geldi ve o şekilde balkona çıkmak istedi. Ben de çıplak bir şekilde balkona çıkmamasını söyledim. Aslında bir mesele daha var. Bunu söylemek istemiyordum ama anlatacağım. Kız kardeşim bana eşinin İrem ve Emre'ye taciz de bulunduğunu söylemişti. Bu mesele benim hep aklıma takıldı. Sonrasında kız kardeşime söyleyince 'Biz aile arasında meseleyi kapattık' dedi. Olay anı Emre'ye ne biçimde ve nasıl olduğunu sordum. Tartışma böyle başladı. Benim öldürmek gibi bir kastım yoktu, çok pişmanım."