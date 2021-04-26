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Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar'ın cenazesi memleketi Samsun'a götürüldü

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş 'ın cenazesi memleketi 'a götürüldü. Şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar'ın cenazesi memleketi Samsun'a götürüldü

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehidin cenazesini Merzifon Havalimanı'nda, şehidin yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kara yoluyla Veziköprü'ye getirilen şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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