Son dakika: Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü

Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.

BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı.







Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.



