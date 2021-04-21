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Son dakika: Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre 'ta çift katlı otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Bariyerlerin otobüse girmesi sonucu araçtaki yolculardan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü

Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.

BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı.


Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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