Son dakika: Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü
Son dakika haberine göre İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Bariyerlerin otobüse girmesi sonucu araçtaki yolculardan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
YAŞAM DHA
Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.
BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı.
Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.