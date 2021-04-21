21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Milli projeleri yabancılara satmıştı! 300 kilo ile yakalandı...

Milli projeleri yabancılara satmıştı! 300 kilo ile yakalandı...

Başkanlığına ait sırları para karşılığı yabancılara sızdırdığı ortaya çıkan Yusuf 'in kuzeni 300 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Milli projeleri yabancılara satmıştı! 300 kilo ile yakalandı...

Ankara İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli 'nin 'da bulunan evinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı geldi.

Savcılığın talimatıyla eve yapılan baskında uyuşturucu bulunamadı. Polis ekipleri, şüphelinin 'un ilçesinde hayvancılık yaptığını belirledi. Gece saatlerinde şüpheliye ait ahıra yapılan baskında 2 av tüfeği, 176 kilo 630 gram hint keneviri, 127 kilo esrar ele geçirildi.

CASUSLUK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN AKRABASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Volkan Özbilgin ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Volkan Özbilgin'in, Ocak 2021'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce Proje Müdürlüğü yapan Yusuf 'in akrabası olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan Özbilgin'in evinde yapılan aramada 1,5 milyon Dolar ve banka kasasında ise 3 milyon Avro ele geçirilmişti.

Köstebeğin kasaları açıldı KÖSTEBEĞİN KASALARI AÇILDI
Sırları WhatsApp üzerinden mi gönderdi? SIRLARI WHATSAPP ÜZERİNDEN Mİ GÖNDERDİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA