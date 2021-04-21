İstanbul'da hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğum yaptı





"SONU MUTLU BİTTİ"

O sırada benzin istasyonunda bulunan Doruk Bilaloğlu isimli vatandaş, "Ben o esnada yakıt alıyordum. Benzinliğe hızla bir araba giriş yaptı. Araçtan inen adam panik halindeydi. Meğerse eşi doğum yapıyormuş. Benzinlikteki arkadaşlar yardımcı oldular. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Baba sanırım hastaneye gidemediği için paniklemişti. Bizim içinde çok ilginç bir an oldu. Sonuçta çok yaşanan bir durum değil. Her şeye rağmen sonu mutlu bitti" diye konuştu.