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Son dakika yaşam haberleri | Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi | 2021 AFAD son depremler

deprem haberi... verilerine göre; Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 12.38 kilometre olarak bildirildi. İşte 2021 AFAD son depremler tablosu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika yaşam haberleri | Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi | 2021 AFAD son depremler

SON DAKİKA HABERİ | verilerine göre; Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında Elazığ merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'daki depremin derinliği, 12.38 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde hafifi hissedilirken, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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