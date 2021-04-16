Son dakika yaşam haberleri | Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi | 2021 AFAD son depremler
Son dakika deprem haberi... AFAD verilerine göre; Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 12.38 kilometre olarak bildirildi. İşte 2021 AFAD son depremler tablosu...
SON DAKİKA HABERİ | AFAD verilerine göre; Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında Elazığ merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'daki depremin derinliği, 12.38 kilometre olarak bildirildi.
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