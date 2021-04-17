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Kütahya'da eşinden 3 ay sonra evlat acısı! Akıma kapılıp hayatını kaybetti

'da, saat 15.00 sıralarında, Menekşe Sokak'taki evinin bodrum katında ahşap yakmaya yarayan, kendi ürettiği aparatı kullanan 2 çocuk babası (45), elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi. Eşini 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen , "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah’ım bu nasıl bir acı?" diyerek, gözyaşı döktü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Kütahya'da eşinden 3 ay sonra evlat acısı! Akıma kapılıp hayatını kaybetti

Bodrum katta, kendi yaptığı ahşap yakma aparatıyla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası , elektrik akımına kapıldı. Arslan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, 'ni arayarak, yardım istedi.

İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Berber olduğu öğrenilen Fatih Arslan'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNDEN 3 AY SONRA EVLAT ACISI

Acı haberi alan Fatih Arslan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Eşini de 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiğini söyleyen , "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah'ım bu nasıl bir acı? 3 ay önce de yaşadım" diyerek, gözyaşı döktü.

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