Kütahya'da eşinden 3 ay sonra evlat acısı! Akıma kapılıp hayatını kaybetti
Kütahya'da, saat 15.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak'taki evinin bodrum katında ahşap yakmaya yarayan, kendi ürettiği aparatı kullanan 2 çocuk babası Fatih Arslan (45), elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi. Eşini 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah’ım bu nasıl bir acı?" diyerek, gözyaşı döktü.
Bodrum katta, kendi yaptığı ahşap yakma aparatıyla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Fatih Arslan, elektrik akımına kapıldı. Arslan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.
İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Berber olduğu öğrenilen Fatih Arslan'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
EŞİNDEN 3 AY SONRA EVLAT ACISI
Acı haberi alan Fatih Arslan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Eşini de 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiğini söyleyen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah'ım bu nasıl bir acı? 3 ay önce de yaşadım" diyerek, gözyaşı döktü.
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