Son dakika: Mersin’in Mut ilçesinde deprem | 2021 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı. Korkutan deprem çevre bölgelerde paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.