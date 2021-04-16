Son dakika: Mersin’in Mut ilçesinde deprem | 2021 son depremler
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Mersin’in Mut ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı. Korkutan deprem çevre bölgelerde paniğe neden oldu.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.
2021 SON DEPREMLER
2021 SON DEPREMLER
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