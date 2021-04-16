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Son dakika: Mersin’in Mut ilçesinde deprem | 2021 son depremler

Son dakika haberi... verilerine göre; ’in ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika: Mersin’in Mut ilçesinde deprem | 2021 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Mersin'in ilçesinde saat 22:26'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı. Korkutan deprem çevre bölgelerde paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.

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