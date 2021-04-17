Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu gece yarısı başlayacak... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında çamur şeklinde yağanak toz karışımı nedeniyle vatandaların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Öte yandan hafta boyu hava durumuna ilişkin tahminler de açıklanırken illere göre haftalık hava durumu da duyuruldu. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından toz taşınımı nedeniyle çok sayıda ilde yaşayan vatandaşlar uyarıldı.
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında "toz taşınımı" tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- O tarihe dikkat! Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz için flaş açıklama!
- Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları...
- ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!
- Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...
- 3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?
- 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste
- Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?