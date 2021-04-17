Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu gece yarısı başlayacak... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Rüzgarın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.