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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu gece yarısı başlayacak... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan son dakika uyarısında çamur şeklinde yağanak toz karışımı nedeniyle vatandaların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Öte yandan hafta boyu hava durumuna ilişkin tahminler de açıklanırken illere göre haftalık hava durumu da duyuruldu. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? hava durumu....

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Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu gece yarısı başlayacak... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından toz taşınımı nedeniyle çok sayıda ilde yaşayan vatandaşlar uyarıldı.

, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

'nın güney ve doğusu, (Muğla hariç), Göller Yöresi, 'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile , ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile 'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında "toz taşınımı" tahmin ediliyor.

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