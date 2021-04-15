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Metrobüslerdeki manzara değişmedi! Covid-19 tehdidi sürüyor

Kısıtlamaya sayılı dakikalar kala trafiğe kalmamak isteyen vatandaşlar metrobüslere yöneldi. Bir anda başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk oluştu. Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında yeni tip korona virüsle mücadelede alınacak yeni önlemleri açıklayarak, hafta içi uygulanan kısıtlama saatlerinin 21.00'dan 19.00'a çekileceğini duyurmuştu. Kısıtlama öncesi metrobüslerde ve trafikte yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar ise mega kentin trafiğini bazı noktalarda durma noktasına getirdi.

Metrobüslerdeki manzara değişmedi! METROBÜSLERDEKİ MANZARA DEĞİŞMEDİ!
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