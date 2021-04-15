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Metrobüslerdeki manzara değişmedi! Covid-19 tehdidi sürüyor

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Giriş: 15.04.2021 19:27
Güncelleme:15.04.2021 19:28
Kısıtlamaya sayılı dakikalar kala trafiğe kalmamak isteyen vatandaşlar metrobüslere yöneldi. Bir anda başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk oluştu. Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında yeni tip korona virüsle mücadelede alınacak yeni önlemleri açıklayarak, hafta içi uygulanan kısıtlama saatlerinin 21.00'dan 19.00'a çekileceğini duyurmuştu. Kısıtlama öncesi metrobüslerde ve trafikte yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar ise mega kentin trafiğini bazı noktalarda durma noktasına getirdi.

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