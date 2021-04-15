Çocuk parkında silahlar çekildi! Diyarbakır'da kan donduran olay

Edinilen bilgilere göre Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde bulunan sokakta sözlü olarak tartışan grup daha sonra çocuk parkına doğru ilerledi.

Parkın ortasında devam eden tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.P. ile Ş.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.