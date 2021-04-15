Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur zoom odasına nasıl katılınır? Nihat Hatipoğlu zoom oda adresi ne?
Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur zoom odasına nasıl katılınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun bu yılki ilk sahur programında dini yayıncılık tarihi açısından bir ilk yaşandı. Pandemi nedeniyle seyirci alınmayan programa Zoom üzerinden bağlanan yüzlerce kişi Hatipoğlu’na soru yöneltti. İşte, Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur zoom odasına nasıl katılınır? Nihat Hatipoğlu zoom oda adresi ne?
Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur zoom odasına nasıl katılınır? Nihat Hatipoğlu zoom oda adresi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle program tedbirler çerçevesiyle gerçekleştiriliyor ve sorular zoom üzerinden alınıyor. İşte, Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur zoom odasına nasıl katılınır? Nihat Hatipoğlu zoom oda adresi ne?
NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMINA ZOOM İLE NASIL KATILINIR?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruları Zoom üzerinden yanıtlıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bağlantı linki ve katılma formu doldurma bilgileri için devam ediniz;
Linke tıklayarak formda yer alan İsim, Soy isim, E-mail adresi kısımlarını tamamen doldurduktan sonra "Register" kısmına tıklayınız.
http://nihathatipoglu2021.atv.com.tr/
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.
Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.
Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.
Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.
2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.
Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.
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