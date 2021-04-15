İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58'ye geriledi | İstanbul yol durumu

Son dakika haberleri... İstanbul'da mesainin bitmesiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Saat 18'de yüzde 63 seviyelerine çıkan traifk yoğunluğu yüzde 58'e geriledi. Son durumu A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da mesainin bitmesiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 63'e kadar çıktı. Kısıtlamanın başlayacağı saat 19.00'a yaklaştıkça trafik yoğunluğu düşmeye başladı. Saat 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 58'e geriledi.