15 Nisan hava durumu | Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu ile bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu