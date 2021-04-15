15 Nisan hava durumu | Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
15 Nisan 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu ile bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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