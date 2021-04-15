15 Nisan 2021, Perşembe
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15 Nisan hava durumu | Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

15 Nisan 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, , Batı ve Orta Karadeniz, 'in iç kesimleri ve ile ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? ? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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15 Nisan hava durumu | Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, , Batı ve Orta Karadeniz, 'in iç kesimleri ve ile ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu ile bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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