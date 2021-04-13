Müge Anlı’da aranan Adem Polat’tan acı haber geldi! Eşi canlı yayında sinir krizi geçirdi
2 çocuk babası Adem Polat, 10 Nisan günü Silivri’de ortadan kaybolmuş, Gülşen Polat ise eşini bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olmuştu. Eşinin evden gittiğini düşünen genç kadın canlı yayında eve geri dönmesi için çağrı yaparken aldığı haberle yıkıldı. Acı haberi canlı yayında alan Gülşen Polat, sinir krizi geçirdi.
39 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası olan Adem Polat, 10 Nisan'da Silivri'den kaybolmuştu. Gülşen Polat eşini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
Gülşen, 'Eşimin sabah 8'de nöbeti vardı onun için evden çıktı. Daha sonra telefonu bozulunca bana arkadaşından ulaşarak Silivri Dörtyol bölgesindeki görev yerine geri döneceğini söylemişti. Ama sonra öğrendim ki oraya da gitmemiş. Eşimin herhangi bir alkol sorunu yoktu. Ama benimle arkadaşlarını, neler yaptığını ya da dışarda ne işi olduğunu hiç paylaşmazdı. Arkadaşlarına çok takılırdı bu yüzden kızardım ona çok.' Diyerek eşinin dönmesi için Müge Anlı programında çağrıda bulunmuştu.
Bugün ise günlerdir her yerde kayıp olarak aranan 112 acil servis sürücüsü Adem Polat'ın öldüğünü Müge Anlı canlı yayında söylemek zorunda kaldı.
Adem Polat'ın Esenyurt'ta yaşayan Neşet isimli biriyle 6 aydır görüştüğü ve madde kullandığı ortaya çıktı. Neşet'le aynı apartmanda yaşayan bina sakinleri, evden gelen yüksek sesten dolayı polisi arayarak şikayette bulunmuş. Gelen ekipler Neşet'in kullandıkları maddeden dolayı rahatsızlandığı fark ederek hastaneye kaldırılması üzerine Neşet'in abisi evine gitmiş orada ise Adem Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşmış.
İlk bulgular ışığında Adem Polat'ın yüksek dozda madde kullanımından vefat ettiği öğrenildi. Müge Anlı'ya başvuran eşi Gülşen Polat ise acı haberi canlı yayında alarak sinir krizi geçirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?
- Diyanet: Tükürük yutmak orucu bozar mı? Balgam ve biriken tükürüğü yanlışlıkla yutmak orucu zedeler mi?
- 2021 Bursa imsakiyesi: Bursa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...
- Konya sahur vakti 13 Nisan: Konya'da ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Kayseri sahur vakti 13 Nisan: Kayseri'de ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...
- İstanbul sahur vakti 13 Nisan! İstanbul ilk imsak saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakti
- Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
- Ramazan'da fırınlar kaça kadar açık? Ramazan pidesi saat kaça kadar satılacak?
- Diyanet: Oruç tutamayanlar ne kadar para verir? 2021 fidye ücreti ne kadar? Fidye nedir, hangi durumlarda verilir?