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Fadime Arslan için Müge Anlı harekete geçti! Canlı yayında çağrıda bulundu! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Fadime Arslan cinayeti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 9 Mart günü hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Arslan'a gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Fadime Arslan'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken küçük gelin Fidan Arslan, kayınvalidesinin cinayet şüphelisi olduğunu ileri sürmüştü. Fadime Arslan'ın şiddet gördüğü görüntülerle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 13:29Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 13:48