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Fadime Arslan için Müge Anlı harekete geçti! Canlı yayında çağrıda bulundu! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Fadime Arslan cinayeti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 9 Mart günü hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Arslan'a gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Fadime Arslan'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken küçük gelin Fidan Arslan, kayınvalidesinin cinayet şüphelisi olduğunu ileri sürmüştü. Fadime Arslan'ın şiddet gördüğü görüntülerle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 13:48
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Fadime Arslan için Müge Anlı harekete geçti! Canlı yayında çağrıda bulundu! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı

Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Fadime Arslan için Müge Anlı harekete geçti! Canlı yayında çağrıda bulundu! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı

Fadime Arsla'ın oğlu Ramazan Arslan, Müge Anlı ve ekibine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annesinin öldüğünü kız kardeşinden öğrendiğini söyleyen Ramazan Bey, yıkanırken annesini morluklarının görüldüğünü fakat düştüğü için öyle olduğunu söylediklerini aktardı.

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Fadime Arslan için Müge Anlı harekete geçti! Canlı yayında çağrıda bulundu! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı

Annesinin işkence videolarını görünce çok şaşırdığını belirten Ramazan Bey, annesinin kesinlikle bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia etti.

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Fadime Arslan için Müge Anlı harekete geçti! Canlı yayında çağrıda bulundu! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı

Annesinin bağırışlarını sürekli duyduğunu ama Alzheimer hastası olduğu için bağırdığını sandıklarını söyleyen Ramazan Bey, kardeşi İdris Bey'de de suç olduğunu ama asıl olarak gelin Fadime Hanım'dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

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Fadime Arslan için Müge Anlı harekete geçti! Canlı yayında çağrıda bulundu! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı

Fadime Arslan'ın oğlu İdris Arslan, annesinin gördüğü şiddetten haberinin olmadığını iddia etmesi üzerine Müge Anlı, yeni görüntüler de eşinin kocasına seslendiğini ortaya çıkarmıştı.