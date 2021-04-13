Diyanet: Tükürük yutmak orucu bozar mı? Balgam ve biriken tükürüğü yanlışlıkla yutmak orucu zedeler mi?

Tükürük yutmak orucu bozar mı? İslam alemi Ramazan ayının ilk orucuna bugün niyet etti. Ramazan-ı Şerif'in başlamasıyla birlikte orucu bozan haller konusu da yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığı oldu. Diyanet tarafınan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, tükürük yutmak orucu bozar mı? Balgam ve biriken tükürüğü yanlışlıkla yutmak orucu zedeler mi? İşte cevaplar...

TÜKÜRÜK VE BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan kişilerin balgamını yutmasında bir sorun yoktur. Yutma eylemi ile oruç bozulmaz. Balgamın dışarı atılmasının gerekliliği enfeksiyonlar ile alakalıdır. Bir kişi balgamı yuttuğu zaman orucun da bozulma olmaz. Çünkü kişinin kendi vücudundan çıkan bir durumdur. Yani dışarıdan vücuda giriş yapan bir durum değildir. çıkarılan balgam tekrardan alınarak yutulursa oruç bozulacaktır. Çünkü vücuttan çıkan şey tekrardan insan vücuduna girmesi orucun bozulmasına sebep olur.

* Abdestte ağza su verip geri boşalttıktan sonra, arta kalan yaşlığın tükürük ile beraber yutulması orucu bozmaz.

* Dişlerin arasından çıkan kan, az olup tükürük içinde kaybolmakta ise bu kanın yutulması oruca zarar vermez. Ancak kan tükürüğe galebe çalacak çoğunlukta ise bunu yutmakla oruç bozulur.

* Kan yutmak. Çoğunluğunu tükürük teşkil eden ağızdaki az kanı yutmak orucu bozmaz.