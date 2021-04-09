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Haberler Galeri Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu!

Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Fadime Arslan cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşandı. Dün yayın sonrası görüşmelerin devam ettiği Fadime Arslan cinayetinde küçük gelin Fidan Arslan Müge Anlı'nın sözleriyle köşeye sıkışınca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'da bugün yayınlanan görüntülerde Fidan Arslan fotoğrafları tehdit etmek için çektiğini kabul etti. Fadime Arslan'ın şiddet gördüğü görüntülerde ise yeni bir detay ortaya çıktı! İşte 9 Nisan Cuma günü Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 15:07
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Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu!

Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu!

Dün programın sona ermesinin ardından Fidan Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu!

YAYIN SONU YAŞANANLAR

Fidan Arslan, "O evin içinde psikolojim bozuldu, ağzımdan çıkanı bilmiyorum. Bunlar keşke yaşamasaydım. Hiç kimseye zararım dokunmadı.

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Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu!

Yayına katılacaklar katılamıyorlar bize de işkence yaparlar diye korkuyorlar. Benim kayınvaliden ve kayınpederimle aram iyiydi. Kocamı hiçbir zaman üzmedim.

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Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu!

Çocuğum olmuyordu. Kayınpederim ile Pınar Arslan 'Senin çocuğun neden olmuyor, sen de sıkıntı mı var" diye söylendi." açıklamasında bulundu.