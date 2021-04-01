"HERKESE AYNI YAKINLIKTA YÜKSEK ENERJİLİ VE CESUR"

Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu yaptığı açıklamada, eşinin mesleğine çok düşkün, insani yanı ve hayat bağları çok kuvvetli, insanlara değer veren ve bunu hissettiren, her zaman coşkulu biri olduğunu anlattı.

Eşinin yaşamının merkezinde sevginin yer aldığını ve her şeyi sevgiyle yaptığını aktaran Taşcıoğlu, karşısındakini mutlu görmenin eşine ayrı mutluluk verdiğini ifade etti.

Hiç kimseyi kapısından çevirmeyen, ondan ne istenirse istensin yapmak için uğraşan bir insan olan Cemil Taşcıoğlu'nun bu özelliğinin ailesinden de geldiğini söyleyen Taşcıoğlu, "Babasının, 'Senden birisi bir şey isterse hemen ver, yoksa bul ver.' yönünde bir öğüdü vardı. Cemil Hoca hep öyle yaptı. Zor durumda olduğunuzu duyduğu an yapabileceği bir şey varsa sonuna kadar yardımcı olmaya çalışırdı. Belki de bu yönüyle herkesin kahramanı olmuştu." diye konuştu.

Taşcıoğlu, "çok düzenli, titiz, prensipli, dakik, herkese aynı yakınlıkta, yüksek enerjili ve cesur" biri olarak da tanımladığı eşinin akademisyen ve hekim yönünü ise şöyle anlattı:

"Akademisyenliği hiçbir zaman onu egosantrik yapmamıştı. Tam tersine daha paylaşımcı bir düzeye getirmişti. Cemil Hoca aramızdan ayrılmadan önce telefonunda bir sürü mesaj vardı. 'Seni seviyorum hocam.' yazmış herkes. Birçoğunda da 'Sen konuş ben dinleyeyim hocam.' yazıyor. Öğrencilerinin her birine ayrı bir birey ve değer olduğunu hissettirirdi. Öğrenciler onun derslerini dört gözle beklerlerdi. Sabah çok erken saatlerde enerjik şekilde hastaneye girerdi. O enerjiyle asansör kullanmazdı. Merdivenleri koşarak, hızlı hızlı çıkardı. Vizitlere de aynı coşkuyla girerdi. Vizit sırasında bir kolu, eli hep hastanın omzu ya da saçında olurdu. Vizit bittiğinde hastaların saçını okşar, öper öyle ayrılırdı. "

Cemil Taşcıoğlu'nun hayat enerjisinin, yaşamı anlaması ve pozitif düşünmesiyle ilgili olduğunu vurgulayan Taşcıoğlu, kendisinden hiçbir zaman olumsuz cümle ve kelime duymadığını belirtti.

Eşinin her telefonu cevapladığını, asla 'Geri dönerim.' diye düşünmediğini de dile getiren Taşcıoğlu, "Her arayan kişi ona ulaşabilsin diye bütün telefonları koşarak açardı. Bu 24 saat için geçerli. İşte olabilir, evde olabilir, herhangi özel bir yerde de olabilir. İsterdi ki hasta onu aradığında o karşısında olsun." şeklinde konuştu.