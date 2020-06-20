20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı

Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu konuştu. Babasıyla son konuşmasını anlatan Taşçıoğlu, ''Oğlum mesajını aldım, çok teşekkür ederim. Ne olacağımız belli değil, kendinize iyi bakın' dedi ve son konuşmamız bu oldu.'' dedi.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:36
  • 1
  • 13
Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı

Taşçıoğlu, "Babasız ilk babalar günüm. Kolay değil, herhalde tüm gün boyunca her saniye geçmişte neler yaşadıklarımızı düşüneceğim. Her babalar gününde sabah ilk babamı arardım. Bu kez annemi arayacağım çünkü o da bana babalık yapmıştır. Zor olacak ama güçlü olmamız lazım. Herhalde telefon edeceğime, mezarına gidip onunla sohbet edeceğim" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, adeta salgınla mücadelenin sembolü oldu. Oğlu, Onur Taşçıoğlu onun için "Vefatı bile insanlara bir şeyler öğretti, herkes bu hastalığın ciddiyetinin farkına vardı" diyor. Dostları, öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen Taşçıoğlu, 1 Nisan günü hayatını kaybettiğinde tüm Türkiye onun için saygı duruşunda bulundu. İsmi ise, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşatılıyor. Oğlu Onur Taşçıoğlu, babasız geçireceği ilk babalar günü öncesi, babası Cemil Taşçıoğlu'nu anlattı.

  • 3
  • 13
Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı

"TANIYAN DA TANIMAYAN DA BABAMI ÇOK SEVDİ"

Babasının bu kadar seveni olduğunu tahmin edemeyeceğini ve çok şaşırdığını ifade eden Taşçıoğlu, "Babamı 1 Nisan'da kaybettiğimiz zaman, daha doğrusu 1 Nisan'dan önceki o süreci yaşadığımız zaman ben de çok şaşırdım. Ben de babamın bu kadar seveni olduğunu tahmin etmiyordum. Fakat babamı tanıyan da, tanımayan da çok sevdi. Çünkü babam, hastalandığı gün çektiği videodaki doğallığıyla sevildi. Ki ben bunu babamın vefat ettiği iddiaları olunca istemiştim. İyi bir insan, bana göre zaten bakışlarından belli olur. O hissiyatı, o sıcaklığı veren insan, onu belli eder. Onun sıcaklığından dolayı, o videodan sonra tanımayanlar da nasıl biri olduğunu anladı. Babam kendisine hep hedef koyan ve o hedefler için hep uğraşan bir insandı. Babam sadece hastalarına değil, biz evlatlarına, dostlarına mesaj vererek ve bir şeyler öğreterek hayatı göstermeye çalıştı. Hiçbir zaman şunu yap veya bunu yap demezdi. Her zaman bir mesaj yoluyla bunu anlatırdı ve o size sözden daha değerli gelirdi" dedi.

  • 4
  • 13
Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı

"ÖĞRETMENİM OLSA, HERHALDE BENİM DE EN SEVDİĞİM ÖĞRETMENİM O OLURDU"

Cemil Taşçıoğlu'nun öğrencileri tarafından neden bu kadar sevildiğini ise Taşçıoğlu, "Babamın hastalığı ilk nüksettiği zaman ben İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Birlikleri ile görüşmeye başladım. Kaldı ki ben onlara değil, onlar bana ulaştılar. O kadar üzgündüler ki, sanki elbirliği ile hocalarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Bu sayede ben de de öğrencilerine karşı, babamın öğrencilerine karşı da ne kadar duygusal olduğunu anladım. Baktığınız zaman hoca kelimesi ya da doktor kelimesi insanlara biraz uzaktır. İnsanlara kaç tane hocanız, kaç tane doktor tanıdığınız var diye sorduğunuz zaman insanın aklına bir iki kişi gelir. Çünkü hoca veya doktorlar mesafeli gelebilir ya da insanlar onlara mesafeli durabilir. Babam öyle bir insandı ki, öğrencilerine karşı kesinlikle bir mesafesi yoktu. Öğrencileri de ona hem sevgi, hem saygı duyarlardı. Baktığınız zaman tıp kitapları binlerce sayfadan oluşuyor ama babam kitaba bağlı kalmazdı. O insanlara öğretirken bile farklı yollardan öğretirdi. Bundan dolayı da öğrencileri babama hayran kalırlardı. Öğrencilerle öğrenci olurdu. Aslında babamın sırrı buydu. Hastalarla hasta olması veya öğrencilerle öğrenci olması, dostlarıyla hakikaten dost olmasıydı. Bu onun içinden gelen bir şeydi. O yüzden öğrencilerinin babamı bu kadar sevmesi son derece doğal. Benim de öğretmenim olsa, herhalde en iyi öğretmenim olurdu" diye anlattı.

  • 5
  • 13
Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı

"FULAR MERAKI BENDEN GELİYOR"

Babasının fular merakını ise Taşçıoğlu, şu sözlerle anlattı:

"Babamın bir fular takışı bile, öğrencilerinden biri olduğunu gösterirdi. Fular merakı benden geliyor, eskiden ben çok fular takardım. Daha sonra kendisi takmaya başladı. Benden daha çok yakıştığını görünce ben çıkarttım o devam etti. Taktığı fuların renginden bile o günkü ruh halini anlayabilirdiniz. Ama ne şükür ki, taktığı fularların çoğu renkli. Rengarenk bir kişilikti. Ben vefatından sonra hocalarımla ve öğrencilerle çok fazla diyalog haline girdim. Babam bir kere bile ne öğrencilerine, ne yanındaki asistanlarına, ne doktorlara bir kere bile sesini yükseltmeyen bir insanmış. Bu çok önemli. Bir ses tonu vardır babamın, bir 'Alo' dediği zaman bile, bir 'Yürü be koçum!', 'Haydi aslanım!' dediği zaman bile o insanın bütün günü pozitif geçer. Babam işte bunu sağlıyordu, babamın çevresindekiler bu yüzden mutluydu"