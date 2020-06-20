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Koronavirüse yenik düşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran sözler! Son konuşmalarını anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu konuştu. Babasıyla son konuşmasını anlatan Taşçıoğlu, ''Oğlum mesajını aldım, çok teşekkür ederim. Ne olacağımız belli değil, kendinize iyi bakın' dedi ve son konuşmamız bu oldu.'' dedi.
Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:36
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