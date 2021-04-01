Son dakika | Kırıkkale'de faciadan dönüldü! 8 yaşındaki küçük kız hayatının şokunu yaşadı

Arabaya bakmak için evlerinden dışarı çıktıklarını söyleyen baba İlker Savaş, köpeğin başıboş bir şekilde sokakta gezdiğini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Savaş, "Pitbul köpeğinin gezdirilmesi, ağızlıksız gezdirilmesi yasak. Köpek başıboş bir şekilde geziyordu. O arada çocuk panikleyince köpek saldırıya geçti. Saldırınca da çocuk korktuğu için bağırdı. Emniyetten aradılar birazdan ifade vermeye gideceğiz. Çocuğun yaşadığı korku yetiyor, çocuk bunu aklından çıkaramayacak. Burada serum, iğne, kuduz aşısı yapıldı. Onu bekliyoruz" dedi.