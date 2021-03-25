Afyonkarahisar'da Türkiye’nin konuştuğu acılı dayak! Çiğ köfte dürüm silah sayıldı

ACILI DİYE KABUSU YAŞATTI

Suçun gerçekleşme biçimi dolayısıyla uzlaştırma hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilen ve sanığın yargılama aşamasında "takdiri indirim" almaması gerektiği yönünde görüş sunulan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Olay neticesinde oluşan toplumsal tepkiye rağmen, şüphelinin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla işlediği suçu haklı göstermeye çalışması, tutum ve davranışları nedeniyle kardeşi tarafından 1 Mart 2021'de ilk olayın meydana geldiği iş yerine aynı neviden saldırı olması, şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınmak üzere yapılan telefonla davete rağmen ifade vermeye gelmeyeceğini beyan ederek soruşturma makamlarından kurtulmak adına kaçma girişiminde bulunduğu anlaşılmaktadır.