KARDEŞİ İŞ YERİNE SALDIRDI

Olaydan bir gün sonra ise çiğ köfteci bu kez Gurur Şenel'in kardeşi Hüseyin Şenel tarafından hedef alındı. Önce elindeki içki şişesini fırlattığı iş yerinin camını tekmeleyen Hüseyin Şenel, ardından da dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, camı kırdı.

Dükkan önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren Hüseyin Şenel, olay yerinden kaçtı. Hüseyin Şenel daha sonra polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gurur Şenel ve kardeşi Hüseyin Şenel işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.