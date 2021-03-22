Kaldırım taşı şebekesi 6 yıl önce de Belçikalı şirketi aynı yöntemle dolandırmışlar

İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Çin'e gönderilmek üzere Türkiye'den 36 milyon dolara satın aldığı bakır külçeler yerine kaldırım taşı koyan dolandırıcılık şebekesi gündemde şok etkisi yaratmıştı.

Yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli önce ev hapsi adli kontrolü ile serbest bırakılmış sonrasında ise savcılığın itirazı ile yakalanarak tutuklanmışlardı. İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'daki birçok şirket isminin geçtiği soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor.