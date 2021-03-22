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Kaldırım taşı şebekesi 6 yıl önce de Belçikalı şirketi aynı yöntemle dolandırmışlar

İsviçreli bir firmaya 10 bin ton ağırlığında külçe bakır yerine taşı göndererek milyonluk vurgun yapan çetenin 6 yıl önce de Belçikalı bir firmayı aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Kaldırım taşı şebekesi 6 yıl önce de Belçikalı şirketi aynı yöntemle dolandırmışlar

merkezli bir madencilik firmasının 'e gönderilmek üzere 'den 36 milyon dolara satın aldığı bakır külçeler yerine taşı koyan dolandırıcılık şebekesi gündemde şok etkisi yaratmıştı.

Yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli önce ev hapsi adli kontrolü ile serbest bırakılmış sonrasında ise savcılığın itirazı ile yakalanarak tutuklanmışlardı. , ve 'daki birçok şirket isminin geçtiği soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor.

Mağdur şirketin avukatlarından Akalın, söz konusu dolandırıcılık haberinin basında yer almasından sonra onlarca telefon aldıklarını söyleyerek, "Birçok mağdur söz konusu bunlardan biri de Belçikalı bir madencilik firması. Bizim dosyamızdaki aynı isimler, 2014 yılında da Belçikalı firmayı dolandırıyor. Belçikalı firmaya da yine bakır değil, talaş ve alüminyum göndermişler" dedi.

Şüphelilerin bu suçtan 'deki ağır ceza mahkemesinde yargılandıklarını söyleyen Akalın, "Şüpheliler o dosyada da aynı savunmayı yapmışlar" dedi. Şüphelilerin suç örgütü kurduklarını anlatan Akalın, "Sürekli aynı şekilde dolandırıcılık yapıyorlar. Önce yabancı şirketlerle düzgün ticaret yapıp güvenlerini kazanıyor sonrasında da yüksek hacimli ticaret anlaşması yapıp dolandırıyorlar" dedi.

Avukat , 'na dilekçe vererek, şüpheliler hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan dava açılmasını talep edeceklerini belirtti.

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