Kaldırım taşı şebekesi 6 yıl önce de Belçikalı şirketi aynı yöntemle dolandırmışlar
İsviçreli bir firmaya 10 bin ton ağırlığında külçe bakır yerine kaldırım taşı göndererek milyonluk vurgun yapan çetenin 6 yıl önce de Belçikalı bir firmayı aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.
İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Çin'e gönderilmek üzere Türkiye'den 36 milyon dolara satın aldığı bakır külçeler yerine kaldırım taşı koyan dolandırıcılık şebekesi gündemde şok etkisi yaratmıştı.
Yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli önce ev hapsi adli kontrolü ile serbest bırakılmış sonrasında ise savcılığın itirazı ile yakalanarak tutuklanmışlardı. İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'daki birçok şirket isminin geçtiği soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor.
Mağdur şirketin avukatlarından Kazım Yiğit Akalın, söz konusu dolandırıcılık haberinin basında yer almasından sonra onlarca telefon aldıklarını söyleyerek, "Birçok mağdur söz konusu bunlardan biri de Belçikalı bir madencilik firması. Bizim dosyamızdaki aynı isimler, 2014 yılında da Belçikalı firmayı dolandırıyor. Belçikalı firmaya da yine bakır değil, talaş ve alüminyum göndermişler" dedi.
Şüphelilerin bu suçtan Bakırköy'deki ağır ceza mahkemesinde yargılandıklarını söyleyen Akalın, "Şüpheliler o dosyada da aynı savunmayı yapmışlar" dedi. Şüphelilerin suç örgütü kurduklarını anlatan Akalın, "Sürekli aynı şekilde dolandırıcılık yapıyorlar. Önce yabancı şirketlerle düzgün ticaret yapıp güvenlerini kazanıyor sonrasında da yüksek hacimli ticaret anlaşması yapıp dolandırıyorlar" dedi.
Avukat Kazım Yiğit Akalın, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, şüpheliler hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan dava açılmasını talep edeceklerini belirtti.