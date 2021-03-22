Son dakika | Şehit ailesine büyük gurur! Şehit Üsteğmen Olgu'nun icadı TSK envanterine girdi

"GURUR DUYUYORUZ"

Şehidin babası Hüseyin Köreke de vatana, millete güzel bir çocuk yetiştirmeye çalıştığını belirterek, "Evladımızın yaptıkları bizim için mutluluk ve gurur kaynağıydı. Böyle bir şeyi bize ve memlekete yaşattığı için gurur duyuyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın." diye konuştu.

"OZOK"UN ÖZELLİKLERİ

"OZOK", şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.

Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında, "OZOK" el bombası üretildi. 138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan "OZOK" el bombası, boyutu sayesinde, personelin üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan tanıyor.

Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, 23 Ekim 2017'de "Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu" kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.