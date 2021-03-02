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Bakır külçe yerine boyanmış kaldırım taşı! İstanbul'da 36 milyon dolarlık operasyon

merkezli bir madencilik firmasının 'den satın aldığı ve deniz yoluyla 'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıkması üzerine operasyon başlatıldı. 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Bakır külçe yerine boyanmış kaldırım taşı! İstanbul'da 36 milyon dolarlık operasyon

'da düzenlenen operasyonda, merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı bakır külçeleri kaldırım taşları ile değiştirerek haksız kazanç elde eden 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 36 milyon dolarlık operasyon İSTANBUL'DA 36 MİLYON DOLARLIK OPERASYON

36 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezli bir madencilik firmanın 'den satın aldığı ve deniz yoluyla 'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

BAKIR KÜLÇE YERİNE BOYANMIŞ KALDIRIM TAŞI
Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu dolandırıcılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği ve " kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", " belgede sahtecilik" ile " belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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