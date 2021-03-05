Milyon dolarlık kaldırım taşı vurgununda “Zekam yetmez” savunması

BEYİN TAKIMI 3 KARDEŞ

Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler bu süreçte birkaç firma kullandı. Kimi aracılık yaptı, kimi malın tedarikini üstlendi: kimi sahte poliçe düzenledi kimi de satışı yaptı. Dosyaya göre, işin beyin takımında ise Sinan Ç. (41), Dursun Ç. (37) ve Soner Ç. (36) kardeşler yer aldı. Mercuria ile yazışmaları Soner Ç. yaptı. Şüpheliler denetimden kaçınmak için ilk olarak konteynerlara gerçek külçe bakır yükledi.