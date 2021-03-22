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Şanlıurfa'da yeğenine ayak yıkatıp sigara içiren amcaya suç duyurusu

'da, 2 yaşındaki kız yeğenine tokat atıp sigara içiren ve ayaklarını leğende yıkatan amca . hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Şanlıurfa'da yeğenine ayak yıkatıp sigara içiren amcaya suç duyurusu

'da yaşayan ., 2 yaşındaki kız yeğenine tokat attığı, ayağını yıkattığı ve sigara içirdiği görüntüleri video paylaşım uygulaması 'ta beğeni kazanmak için paylaştı.

Kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşan Aziz Ç., paylaştığı görüntüleri kaldırıp açıklama yaparak, "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin.

Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu.

Tepkilere yol açan görüntüler üzerine görevlileri Harran'da yaşayan aileyi ziyaret etti. Yetkililer, 'da çalışan amca Aziz Ç.'nin tepkiye yol açan görüntülerini ise şiddet mağduru çocuğun babasının cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini saptadı.

Görüntülerde tokat yediği için ağlayan kız çocuğu ve annesine psikolojik destek veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri aynı zamanda aileyi yakın takibe aldı.

Yaşananlar üzerine yetkililer, Cumhuriyet Savcılığına amca ve baba hakkında 'Küçük kız çocuğuna eziyet etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

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