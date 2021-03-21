Son dakika: Hangi iller kırmızıya döndü? İşte koronavirüs risk haritasında son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat'a haftasına ait illerin renk haritasını açıklamıştı. Peki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerinin yer aldığı haritanın son hali nedir? Hangi iller kırmızıya döndü ya da maviye dönen var mı? İşte 20-26 Şubat ile 13-19 Mart renk haritalarındaki fark...
YAŞAM A Haber
Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat'a haftasına ait illerin renk haritasını açıklamıştı. Peki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerinin yer aldığı haritanın son hali nedir? Hangi iller kırmızıya döndü ya da maviye dönen var mı? İşte 20-26 Şubat ile 13-19 Mart renk haritalarındaki fark...
20-26 ŞUBAT 2021
12-19 MART 2021
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