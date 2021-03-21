21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hangi iller kırmızıya döndü? İşte koronavirüs risk haritasında son durum

Son dakika: Hangi iller kırmızıya döndü? İşte koronavirüs risk haritasında son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat'a haftasına ait illerin renk haritasını açıklamıştı. Peki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerinin yer aldığı haritanın son hali nedir? Hangi iller kırmızıya döndü ya da maviye dönen var mı? İşte 20-26 Şubat ile 13-19 Mart renk haritalarındaki fark...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Hangi iller kırmızıya döndü? İşte koronavirüs risk haritasında son durum

Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat'a haftasına ait illerin renk haritasını açıklamıştı. Peki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerinin yer aldığı haritanın son hali nedir? Hangi iller kırmızıya döndü ya da maviye dönen var mı? İşte 20-26 Şubat ile 13-19 Mart renk haritalarındaki fark...

20-26 ŞUBAT 2021

12-19 MART 2021

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA