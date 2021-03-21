21 Mart 2021, Pazar
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Eski sevgilisi tarafından kaçırıldı KADES sayesinde kurtarıldı

’da, E.Ü. isimli genç kız, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ö.K. tarafından zorla araca bindirilerek, kaçırıldığı sırada, (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince, kovalamaca sonucunda kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Eski sevgilisi tarafından kaçırıldı KADES sayesinde kurtarıldı

polisini harekete geçiren olay, yakınlarında meydana geldi. Eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen E.Ü., tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi.

KADES'e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen ekipleri, 06 DV 7771 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırmayan ehliyetsiz sürücü Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı.

KADES yine bir hayat kurtardı KADES YİNE BİR HAYAT KURTARDI

Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere 3 farklı araca çarparak hasar veren şüphelinin kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu 'nde bir halı saha yakınında durduruldu. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Eski sevgilisinin KADES'e bastığını fark eden şüphelinin darbetmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. polis tarafından kurtarılarak, gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Soruşturma sürüyor.

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