Antalya'da korku dolu anlar! "İmdat boğulacağız burada"

Kiracının oturduğu dairede kalanlar, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sitede oturan bazı vatandaşlar ise kendilerini terasa attı. Dumandan etkilendikleri görülen bazı ev sahipleri, "İmdat, boğulacağız burada" diyerek yardım istedi.