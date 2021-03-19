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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı

'te, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen 'in ölümüyle ilgili olarak yeniden keşif yapıldı. Bilirkişi ekibi, Duygu Delen'in hayatını kaybettiği ev ve balkonda teknik inceleme yaptı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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'in Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki , erkek arkadaşı 'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılandığı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Kaplan'ın tutukluluğunun devam etmesi ve olayın meydana geldiği yerde bilirkişi heyetiyle yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

Bu kararın ardından olayın meydana geldiği evde, mahkeme heyeti, olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan bilirkişi heyetiyle keşif gerçekleştirildi.

HER DETAY YENİDEN İNCELENDİ
Keşif heyeti, olayın meydana geldiği evi yeniden fotoğraflarken, Duygu'nun düştüğü balkon ile düşme sırasında çarptığı çamaşır teli arasındaki mesafeyi yeniden ölçtü.

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı tarafından olay anının canlandırıldığı animasyon filmi de gelen heyete izletildi. Bilirkişi heyeti, 1 saat süren incelemesinin ardından 30 gün içerisinde hazırlayacakları raporu mahkemeye sunacak.

Ayrıca heyet içerisinde görevli olan Adli Tıp Ana Bilim Başkanlığında görevli bilirkişi ise Duygu'nun düşmeye bağlı meydana gelen yaralanmalar dışındaki yaralanmaların niteliğinin tespitini yeniden yapıp, rapor hazırlayacak.

Öte yandan olayın meydana geldiği odada Mehmet Kaplan'ın tartışma anında vurduğu dolap camının hala kırık olduğu görüldü.

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