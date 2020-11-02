Duygu Delen iddianamesinde şok detaylar

"ATLAMA ANINI GÖRSEYDİM MANİ OLURDUM"



O sırada sinirlenerek Duygu'ya iki defa tokat attığını belirten Mehmet K, "O gelip telefonunu almaya başladı. Aramızda itişme kalkışma yaşandı. Benim üzerime saldırdı. Telefonuna bakmama engel olmaya çalıştı. Su içip sakinleşmek için mutfağa yöneldiğim sıra bir 'pat' sesi duydum. Geri odaya bakmaya döndüm. Odalarda olmadığını görünce balkona yöneldim. Balkondan aşağıya baktığımda Duygu yerde kanlar içindeydi. Merdivenlerden koşarak inip Duygu'ya sarıldım. Şok yaşadım. Apartman görevlisi ambulansa haber etmişti. Birkaç dakika sonra ambulans geldi. Polislerde beni gözaltına aldı. Duygu'nun atlama anını görseydim kesinlikle ona mani olurdum. Böyle bir şeye imkan vermezdim. Olayın böyle olmasından dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.

DUYGUNUN ANNESİNDEN ÖZÜR DİLEMİŞ

İddianamede belirtilen telefon inceleme raporlarında şüpheli Mehmet K.'nın bir arkadaşına, "Ama sinir hastalığımın 18 yıl boyunca önüne geçemedim. Sadece belli bir yere kadar kesebiliyorum. Bunu da bilerek daha çok zarar vermek istemiyorum Duygu'ya" dediği aktarıldı. Telefon notları bölümünde yapılan incelemede maktule yazıldığı değerlendirilen mesajlarda ayrılık konusuna dair şüphelinin üzüntü ve pişmanlık duyduğu vurgulandı. Şüpheli'nin olaydan çok önceki tarihlerde Duygu'nun annesine "Dün yaptıklarımın bir açıklaması yok. Kendimi rezil ettim. Ailenizden özür dilerim" ile "Duygunun benden uzak durmasını sağlayın. Mesele Duygu olunca kendimi tutamıyorum" yazılı mesajlar attığı iddianamede yer aldı.