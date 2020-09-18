Duygu Delen olayında dikkat çeken detay! Çamaşır ipindeki kan izleri...

Akan, düşüş yeriyle ilgili de yeni bilgiler ve bulgular edindiklerini ifade ederek, "Duygu kızımın düşmüş olduğu yer ile bina arasındaki mesafe 4 metreye yakın. Balkonla düşmüş olduğu yer arasında ise 2,2 metre civarında bir mesafe var. Bu da Duygu kızımızın atlamış olma ihtimalini yazıflatmakta, atılmış olma ihtimalini ise güçlendirmektedir. Ayrıca dosyanın içerisinde bizce çok önemli bir delil niteliği taşıyacak olan en önemli şey ise, evin içerisinde haddinden fazla kan örneğinin bulunmasıdır." diye konuştu.