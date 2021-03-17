Antalya’da aile katliamı! Mustafa Gider ailesini öldürüp intihar ettiği olayda Bitcoin detayı

Önce 250 bin, sonra 0 bin lira bitcoinde kaybetti. Sonra arabasını sattı. En son arkadaşından 35 bin lira borç alıp bitcoine yatırmış. Onu da kaybetmiş. Arkadaşı da 3 bin lirayı geri isteyince gururuna yedirememiş. Çok temiz bir çocuktu. Bunları nasıl yaptı bilmiyorum. Buradan sesleniyorum. Bitcoin zengin işi fakirler oynamasın. Yeğenimin sonu oldu" diye konuştu.