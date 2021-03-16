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Antalya'da lüks villadaki dehşetin detayları ortaya çıktı! Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulunmuştu

'da lüks villada aynı aileden 4 kişinin cansız bedeninin bulunması olayının detayları ortaya çıktı. Anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren Gider'in (40), annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp, diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Mahallesi 2386 Sokak'taki 'nde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. Villada oturan ailenin oğlu Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti.

Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 'ni aradı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, (73), eşi (65) ile çocukları Mustafa ve 'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BABASININ CESEDİNİ ALT KATA TAŞIMIŞ
Yapılan incelemede, 'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı.

Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider'in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.

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