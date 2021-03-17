Bursa’da radyocu Hazım Özsu öldürülmüştü! Yeğeni konuştu: Annesinin gözü önünde öldürdü

Sülün, dayısını öldüren kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Dayımın hatası olsaydı, en azından haklı olmasa bile kendince geçerli bir sebebi vardı, diyecektik. Hiçbir şey bu acıyı hafifletmez ama en azından kendimizi avutacaktık, bir sebebi vardı, çözüm yolu bu değil ama yapmış diyecektik. Sırf yayınlarını beğenmediği için takıntılı bir şekilde evine kadar gelmesinin gerekçesi yok. Neden radyonun kapısında demiyorsun?