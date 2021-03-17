İstanbul’da Türkmenistanlı bakıcının sır ölümü! Sanıklar hakim karşısına çıktı

Duruşmada dinlenen müşteki Emrah Başçı, "Muhabbat kız arkadaşımdı. Tekstil işinde çalışırken tanışmıştık. Yaklaşık 2 sene nikahsız birlikte yaşadık. Kendisi son olarak İpek diye birisinin yanında çocuk bakıcılığı yapıyordu. 1 aya yakın süredir yatılı olarak çalışmıştı. Hafta sonları geliyordu. Olayın ne şekilde meydana geldiğini görmedim. Sanıklarla aralarında ne yaşandığını bilmiyorum. Suç tarihinde kendisine ulaşamayınca bakıcılık yaptığı eve gittim. Olayı orada öğrendim. Maktul bana herhangi bir şeyden bahsetmedi. Ancak suç tarihinden 1-2 hafta önce İpek ile aralarında bakıcılığını yaptığı çocuğun işitme cihazının kaybolmasıyla ilgili bir tartışma yaşandığından bahsetmişti. Maktul bana para kaybolma olayından da bahsetmişti. Ev sahibinin kendini sorumlu tuttuğunu, işten ayrılmak istediğini söylemişti. İşten ayrılma meselesini suç tarihinde konuşmuştuk. Ben kendisine suç tarihinde mesaj attım. İpek ile konuşuyorum daha sonra görüşelim diye cevap vermişti. Kavga olayından bahsetmedi. Bu hususları mesaj olarak bana atmıştı. Olay nedeniyle şikayetçiyim. Suç varsa cezalarını çeksinler" dedi.