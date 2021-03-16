Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu yaptıklarına kendisi bile hayret etti: Nasıl böyle bir canilik olur?





'NASIL BÖYLE BİR CANİLİK OLUR'

Kendini savunan Çayıroğlu, "Bu çiftlikteki hayvanlar Mustafa Torun'un adına kayıtlı. Neden ben yargılanıyorum? Bu olaylar 1, 2, 3 kişinin yapabileceği olaylar değil. 1 hayvanı ancak 3 kişi araca yükleyebilir. Basınla beni yargılamayın. Size yalvarıyoruz. Ben böyle bir suç işlemedim. Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani. Nasıl böyle bir canilik olur" ifadelerinde bulundu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmayı erteledi.

Öte yandan tutuklu sanığın, işlediği diğer cinayetlere ilişkin soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi.





