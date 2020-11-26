12 kişinin cinayet zanlısı 'seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu: Öldürecek olsam...





BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

8 cinayet arasında yer alan Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Çayıroğlu hakkında 'nitelikli yağma' ve 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşması yapıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, söz konusu kişiyi öldürmediğini ileri sürüp, beraat talebinde bulundu.





"HAYVAN İÇİN İNSAN ÖLDÜRÜLÜR MÜ?"



Mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayan Çayıroğlu, "Maktul Şeker Köseoğlu'nu tanımıyorum. Kesinlikle iddia edildiği gibi maktule ait eşyaları almadım. Ne bu maktule, ne de diğer dosyadaki maktullere yönelik fiili bir işlemim olmadı. Savunmamda ve dilekçeyle sunduğum tanıkların dinlenilmesini istiyorum. Onlar dinlenildiğinde cinayet veya cinayetler ortaya çıkacaktır. Benim Samsun'da çok fazla miktarda borcum var. Hayvan için insan öldürülür mü? Öldürecek olsam parası olanları öldürürdüm" dedi.



"BU İŞİ YAPTIYSAM SABAHA ÇIKMAYAYIM"



Çayıroğlu, telefonundaki polis telsiz sesine de değinerek, "Benim telefonumla oynanılmış. Telefonumda telsiz kaydı yüklü olduğu söyleniyor. Nasıl yüklendiğini veya indirildiğini bilmiyorum. Eğer bu işi yaptıysam sabaha çıkmayayım. Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Adaletinize inanıyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmaları erteledi.



Öte yandan tutuklu sanığın, işlediği diğer cinayetlere ilişkin soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi.