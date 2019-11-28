Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında flaş iddia!

Senai-Ümit Türedi çifti, 31 Temmuz 2018'de Ordu Akkuş'a bağlı Karaçal Mahallesi'ndeki evde mutfakta sızan gazdan ölü olarak bulunmuştu. Üvey annesi ve babasının öldürüldüğünü öğrenen Raif Türedi "Otopsi sonuçları geldi. Katil zanlısı Çayıroğlu tüm kurbanlarının el ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağlıyormuş. Geride bir iz bırakmamak için plastik kelepçe kullanmış. Biz cenazelerimizi yıkarken, iz görmedik. Ama otopsi bu detayları ortaya çıkardı. Bizim 3 dükkanımız var Akkuş'ta. Katilin de dükkanı var. Babamla tanışıyorlarmış. Bağlantısı olduğu ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir. Savcılık araştırıyor" dedi.