Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında flaş iddia! Ordu'daki seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında son dakika bilgileri peş peşe geliyor! 12 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun kurbanlarından Senai-Ümit Türedi'nin çocukları Raif Türedi; "Savcılık arşatırıyor, 14 kişiyi öldürmüş olabilir." dedi. Giriş Tarihi: 28.11.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 08:39
Ordu ilinin Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınan Mehmet Ali Çayıroğlu, şarküteri işletiyordu. Geceleri av tüfeği ve ekipmanlarla yaşlı insanların evlerine girerek onları gazla bayıltıp yakan seri katil, kurbanlarının hayvanlarını alıp satıyordu.
2018'in Ağustos'unda 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan seri katilin kurbanlarının 14'ü bulabileceği iddia edildi! Tam 15 aydır tutuklu olan Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında flaş iddia.
Ordu'da 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) 12 kişiyi öldürdüğü iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. 10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu'nun evinden çıktı.
Senai-Ümit Türedi çifti, 31 Temmuz 2018'de Ordu Akkuş'a bağlı Karaçal Mahallesi'ndeki evde mutfakta sızan gazdan ölü olarak bulunmuştu. Üvey annesi ve babasının öldürüldüğünü öğrenen Raif Türedi "Otopsi sonuçları geldi. Katil zanlısı Çayıroğlu tüm kurbanlarının el ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağlıyormuş. Geride bir iz bırakmamak için plastik kelepçe kullanmış. Biz cenazelerimizi yıkarken, iz görmedik. Ama otopsi bu detayları ortaya çıkardı. Bizim 3 dükkanımız var Akkuş'ta. Katilin de dükkanı var. Babamla tanışıyorlarmış. Bağlantısı olduğu ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir. Savcılık araştırıyor" dedi.